Illegale man aangehouden op luchthaven Hato

De politie heeft vannacht iets voor 1 uur een man gearresteerd op luchthaven Hato die zich illegaal op ons eiland bevindt. Beveiligingspersoneel van de luchthaven had de man had aangetroffen terwijl hij rondliep op het parkeerterrein. Toen zij hem benaderden, gaf hij aan dat hij graag terug wilde keren naar zijn land. De man heeft de Colombiaanse nationaliteit, maar was niet in het bezit van enig identiteitsdocument. Hij werd ter plaatse aangehouden en overgedragen aan de Immigratiedienst, die zal zorgen voor zijn uitzetting