Illegale tandartspraktijk gesloten

Het multidisciplinair team heeft vanmorgen een illegale tandartspraktijk aan de Zadelboomstraat in Janwe gesloten. De tandarts behandelde patiënten zonder over de vereiste vergunningen te beschikken. Ook was de praktijk niet bekend bij de belastingdienst. De apparatuur van de tandarts is in beslag genomen. De tandarts mag pas het beroep uitoefenen na het afleggen van een examen onder auspiciën van het ministerie van Gezondheid. De controle werd uitgevoerd door vertegenwoordigers van MEO, SBAB, GMN en Soaw. Beeld: TV Direct