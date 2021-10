De politie heeft tijdens een controle in de wijk Barber in Bandabou 3 mannen en 1 vrouw, alle vier van Venezolaanse afkomst, aangehouden. Bij het doorzoeken van hun auto werd een vuurwapen aangetroffen. 3 van hen zijn ondergebracht bij de barakken voor vreemdelingen voor uitzetting naar Venezuela. 1 van hen is aangehouden voor het overtreden van de vuurwapenwet.