Imago CBCS verbeterd

Het imago van de centrale bank is verbeterd. Partijen die veel met de financiële toezichthouder te maken hebben, ervaren beter contact met de centrale bank vergeleken met 2020. Dat blijkt uit het onderzoek dat het instituut heeft laten uitvoeren onder haar stakeholders. Op bijna alle aspecten scoorde de toezichthouder positiever in 2022 vergeleken met 2020. Met name de integriteit, de deskundigheid en de betrouwbaarheid van de centrale bank werden hoog beoordeeld.