IMF pleit voor investeringen in groene energie

Curaçao herstelt van de pandemie, maar staat voor meerdere uitdagingen. Een van de uitdagingen is de sterke inflatiedruk als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit concludeert het Internationaal Monetair Fonds na een bezoek aan het eiland. De hervormingen die in het Landspakket zijn vastgelegd zijn volgens het IMF cruciaal om langer bestaande barrières aan te pakken. Verder zegt het IMF dat het toerisme de economische groei aanjaagt. De overheid zou echter ook moeten kijken naar andere sectoren, met name op het gebied van groene energie. Dit vereist een flinke investering van zowel de publieke als de private sector. Initiatieven als de bouw van een LNG-centrale zijn veelbelovend, maar vereisen volgens het IMF een zorgvuldige analyse.

