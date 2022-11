Importeurs winnen zaak tegen overheid

De rechter op Curaçao heeft maandag een grote groep importeurs van levensmiddelen gelijk gegeven in de zaak die zij tegen minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje hadden aangespannen. De importeurs zijn het niet eens met uitbreiding van levensmiddelen in de ‘makutu basiko’, ofwel basismand. De rechter heeft nu gesteld dat de overheid haar werk niet goed heeft gedaan op het moment dat ze besloten om luxere producten in de basismand op te nemen. Er is volgens de rechter te weinig onderzoek gedaan of die beslissing daadwerkelijk gunstig zou uitpakken voor mensen met een kleine beurs, zoals de overheid beweerde. Met de uitspraak is de beslissing tot uitbreiding van de basismand, zoals de overheid die in augustus nam, terug gedraaid.

Meer over makutu basiko