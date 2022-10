In de Spotlight Award 2022 uitgereikt

De Arubaanse Darwin Winklaar heeft de aanmoedigingsprijs van de ‘In de Spotlight Award’ gekregen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Antilliaans Netwerk. Winklaar is een multi-getalenteerde modeontwerper die gebruik maakt van storytelling, muziek, dans en zang. Zijn werk valt onder het genre neo-folklorisme. De hoofdprijs ging naar actrice Ivette Forster. Zij organiseert verschillende festivals waaronder het Keti Koti en het Kwaku festival in Amsterdam. De laatste zeven jaar is ze programmeur bij Black Achievement Month. De organisatie bracht ook een ode aan Diana Lebacs en Pacheco Domacassé. Laurindo Andrea gaf een lezing over het leven en het werk van het dit jaar overleden echtpaar. Ook werd de film ‘Boca Sarantonio’ van Pacheco Domacassé vertoond. Foto: Jean van Lingen