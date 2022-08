In een week tijd twaalf gevallen van relationeel geweld

Twaalf keer. Zo vaak moest de politie afgelopen week ingrijpen bij relationeel geweld. Bijna iedere dag kwam er een melding van huiselijk geweld binnen. Alleen op donderdag niet. Dat blijkt uit de recente criminaliteitscijfers. De meeste gevallen vonden plaats tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends en tussen elf uur ‘s avonds en middernacht. Verder was er sprake van 1 atrako, vijf autodiefstallen en acht woninginbraken. Ook meldt de politie zes inbraken bij bedrijven en is er in negen auto’s ingebroken.