In gevangenis gemaakte opnamen via social media verspreid

De directie van de SDKK-gevangenis is behoorlijk in verlegenheid gebracht door een video die op sociale media rondgaat. De opname is vermoedelijk door een gevangene in de SDKK zelf gemaakt. In de opname is te zien hoe gevangenen zichzelf vermaken en muziek maken. Dat laatste is volgens de directie uiteraard geen probleem, maar het bezit van een mobiele telefoon in de gevangenis is verboden. De directie heeft een onderzoek gestart naar het incident.