Inaugurele vlucht Arajet op 2 oktober

Een datum voor de inaugurele vlucht van Arajet is bekend. De Dominicaanse prijsvechter voert op 2 oktober haar eerste commerciële vlucht naar Curaçao uit. Dat bevestigt CAP. Volgens de dienstregeling vliegt Arajet straks twee keer per week vanaf hub Las Americas International Airport naar Hato en weer terug. De luchtvaartmaatschappij beschikt over vijf Boeing toestellen van het type 737 MAX 8. Arajet wil Santo Domingo gebruiken als hub voor alle vluchten die zij aanbiedt in het Caribisch gebied, Latijns-Amerika en Centraal-Amerika.