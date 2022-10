Inaugurele vlucht Dominicaanse Arajet

De eerste commerciële vlucht van Arajet tussen Santo Domingo en Curaçao is een feit. Gisteren was de inaugurele vlucht. De Dominicaanse prijsvechter is nieuw op de markt. Sinds september vliegt Arajet op verschillende bestemmingen in de regio. De vlucht tussen luchthaven Las Américas en Hato vindt één keer per week plaats op zondag. Vanaf begin november wordt deze verdubbeld naar twee keer per week op zondag en donderdag. De vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 737 MAX vliegtuig. Daarin is plek voor 185 passagiers.