Inbraak bij postkantoor Groot Kwartier

Dieven hebben de kluis van het postkantoor van Groot Kwartier gekraakt. De inbrekers kwamen in de nacht van zondag op maandag via het dak binnen. Het personeel van het postkantoor deed gisteren melding van de inbraak. Volgens de politie is bij de inbraak gebruikgemaakt van het gestolen reddingsmateriaal van de brandweer. Daarmee hebben de dieven de kleine kluis opengebroken. En zijn met een geldbedrag vandoor gegaan. Het is de dieven niet gelukt om de grote brandkast te openen. Wel hebben ze veel schade aan de brandkast verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek.