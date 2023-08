Inbreker Mundo Bizarro op heterdaad betrapt

Een beveiliger heeft gisteren een dief op heterdaad betrapt in de opslagplaats van restaurant Mundo Bizarro in Pietermaai. Dat meldt de politie. Het gaat om een 33-jarige man uit Colombia. Hij werd voor zonsopgang betrapt toen hij verschillende spullen uit het pand probeerde mee te nemen. In zijn tas werd gereedschap aangetroffen dat hij vermoedelijk heeft gebruikt om in te breken. De verdachte is rond zes uur ‘s ochtends overgedragen aan de politie en zit vast in afwachting van meer onderzoek.