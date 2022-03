Inbrekers in de kraag gepakt

Drie mannen zijn afgelopen nacht gearresteerd voor een inbraakpoging. De dieven hadden het gemunt op een container van transportbedrijf Don Andres in Groot Davelaar. De politie die direct een melding binnenkreeg van de inbraakpoging, zette de achtervolging in. Deze eindigde in Punda, waar de drie verdachten zijn opgepakt. Ook heeft de politie de bestelbus van de inbrekers en ander materiaal dat ze bij zich hadden in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.