Incident met tankwagen Curoil was geen roofpoging

De man die maandagavond op de tankwagen van Curoil is geklommen, was niet van plan om de brandstof te stelen. Dit concludeert de politie in haar voorlopig onderzoek. Volgens de directeur van de brandstofdistributeur, Yamil Lasten, betrof het een incident in de persoonlijke sfeer. De verdachte had een appeltje te schillen met de Curoil-bestuurder. Lasten betreurt het voorval, en benadrukt dat er sprake was van een levensgevaarlijke situatie. De brandstof die het bedrijf vervoert is licht ontvlambaar. Het overheidsbedrijf zet de veiligheid van zijn werknemers en die van andere weggebruikers op de eerste plaats en heeft daarom extra veiligheidsmaatregelen getroffen.