Indexering kinderalimentatie per 1 januari

Als je kinderalimentatie betaalt, moet je op 1 januari meer betalen. De overheid heeft de alimentatiebedragen verhoogd. Het indexeringspercentage voor 2024 is 2,7 procent. Een ouder die 100 gulden per maand aan alimentatie betaalt per kind, is 2 gulden en 70 cent extra kwijt. Het percentage kan elk jaar verschillen. De verhoging hangt af van de gemiddelde stijging van levensonderhoud op Curaçao. De afgelopen twee jaar bleef het percentage ongewijzigd. De rekenwijzer is hier te vinden.

Elk kind heeft recht op alimentatie tot 21 jaar. Schoolgaande kinderen hebben zelfs tot hun 25e recht op alimentatie. Het alimentatiebedrag kan door middel van een rechterlijke beschikking of bij overeenkomst worden vastgesteld.