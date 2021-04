Indiase coronavariant in Cariben

Er is onlangs één geval van de Indiase variant van corona in het Caribisch gebied opgedoken. Dat meldt de RIVM. Het is niet bekendgemaakt op welk eiland de variant is geconstateerd. De gemuteerde variant grijpt in India in een rap tempo om zich heen. De mutatie van het virus heeft een verhoogde resistentie tegen vaccins en wetenschappers maken zich zorgen. De ontdekking en mogelijke verspreiding van de variant wordt op de voet gevolgd. Het is niet duidelijk of het grote aantal besmettingen komt doordat de variant besmettelijker is. Het kan ook zijn dat de omstandigheden in India een rol spelen. Het virus is inmiddels in 16 landen aangetroffen.