Indoor evenementen verboden voor twee weken

Voor twee weken mogen er geen feesten of evenement worden georganiseerd in afgesloten ruimtes. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth bekendgemaakt. Dit vanwege het risico van een zogenaamd ‘superverspreider evenement’.

Volgens Gerstenbluth is de kans aanwezig dat er mensen vanuit Aruba zijn gekomen en het coronavirus hebben opgelopen. Op dat eiland zijn vandaag weer 119 extra besmettingen bevestigd. De snelle stijging komt waarschijnlijk ook door een ‘superverspreider evenement’. Om te voorkomen dat een besmet persoon ook hier heel veel mensen kan besmetten, is nu deze maatregel genomen.

De maatregel gaat per direct in voor twee weken. Daarna wordt er geƫvalueerd. Evenementen in de buitenlucht mogen wel gewoon doorgaan.