De inflatie op Curaçao bedroeg in juli 5,4 procent. Dat betekent dat de kosten van levensonderhoud 5,4 procent zijn gestegen ten opzichte van juli vorig jaar. Dat meldt het CBS. Met name de prijs van brandstof is flink omhoog gegaan. Ook eten, kleding en drank zijn duurder geworden. Aan de andere kant daalde de prijs van elektriciteit en water in juli.