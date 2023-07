Inflatie daalt op Sint Eustatius en Saba

De inflatie op Sint Eustatius en Saba is gedaald. Op Bonaire zijn de kosten van levensonderhoud daarentegen gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het tweede kwartaal van dit jaar waren goederen en diensten op Bonaire 4,6 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie lag in het eerste kwartaal iets lager, namelijk 4,5 procent. Met name de huren, en de prijzen van nieuwe en tweedehands auto’s zijn omhoog gegaan. Verder steeg de prijs van benzine en voedingsmiddelen. Opvallend is dat de prijzen voor verse groenten daalden met 5,5 procent. Op Sint Eustatius daalde de inflatie van 8 naar 3,3 procent in het tweede kwartaal. Vooral de prijzen van meubels, benzine en personenvervoer gingen omlaag. Opvallend was de prijsdaling van eieren: deze daalde met 37,9 procent. Op Saba daalde de inflatie van 7 naar 5,2 procent.