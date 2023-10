Infliction wint hoofdprijs lokale 48 hours filmproject

De horrorfilm Infliction heeft gisteren het lokale 48 hours filmproject gewonnen. De korte film was volgens de jury en het publiek de beste korte film van deze zevende editie. Het winnende team Sumpiña vertegenwoordigt Curaçao op de internationale competitie Filmapalooza. Deze wordt volgend jaar in Lissabon gehouden. Naast de jury en publieksprijs ging de enge film ook vandoor met vijf andere awards, waaronder voor beste mannelijke hoofdrol en beste regie. De film dingt nu mee naar een screening op Cannes. Tot en met 1 november is de film te zien in de lokale bioscoop. Volgend jaar draait Infliction ook op het Curaçaose filmfestival.

Concept 48 Hours

Tijdens het 48 Hour Film Project maken filmmakers in verschillende (wereld)steden binnen 48 uur een korte film met vier vaste ingrediënten. Daaruit blijkt dat je geen grote budgetten nodig hebt om in rap tempo een kwalitatief goede film te maken. Sinds dit jaar zijn Melissa Verboeket en Bert Aengenendt de city producers. Zij hebben het stokje overgenomen van Ramses Petronia.