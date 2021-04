Informateurs dienen eindverslag in

Informateurs Rutsel Martha en Chester Peterson hebben dinsdag hun eindverslag bij gouverneur Lucille George-Wout ingediend. De twee kregen van de gouverneur op 24 maart de opdracht mee om na te gaan of er voldoende basis is voor een nieuw kabinet dat op een meerderheid in de nieuwe Staten kan rekenen. De twee informateurs zijn voorgedragen door de partijen MFK en PNP, die samen 13 zetels hebben in het nieuwe parlement dat op 11 mei aantreed. De coalitie streeft er naar om dan ook aan te kunnen treden. MFK en PNP hebben al een bereidwilligheidsverklaring ondertekend en een akkoord over de verdeling van de ministersposten. Ze staan ervoor open dat meer partijen zich bij hen aansluiten, maar willen eerst het regeerprogramma afronden.

De kans is groot dat de gouverneur Martha en Peterson ook zal benoemen tot formateur.