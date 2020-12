Informatiebijeenkomst partijen uitgesteld

De virtuele informatiebijeenkomst van de Electorale Raad voor de komende verkiezingen van 19 maart is met een week uitgesteld. De bijeenkomst stond voor vanmiddag gepland en is bedoeld voor alle partijen die mee willen doen aan de komende parlementsverkiezingen. De reden voor het uitstel komt volgens de Electorale Raad door dat technici niet op tijd de organisatie rond konden krijgen. De virtuele vergadering staat nu voor 29 december gepland. Een record aantal van meer dan 25 partijen hebben aangegeven met de verkiezingen mee te willen doen.

Alle partijen die nu niet in het parlement zijn vertegenwoordigd, moeten eerst in januari aan de voorverkiezingen meedoen. Om uiteindelijk mee te kunnen doen op 19maart is er een kiesdrempel van 788 stemmen.