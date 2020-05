Een groep van ongeveer 15 personen is gisteren met een vliegtuig van de KLM op Curaçao aangekomen. Het gaat om onder meer medici en ingezetenen van Curaçao. Ze zijn vervoerd naar een hotel om daar 14 dagen verplicht in quarantaine te verblijven. Volgens de regering is verplichte quarantaine noodzakelijk om verspreiding te voorkomen.