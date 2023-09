Innovation Award voor docu over Yubi Kirindongo

De documentaire Yubismo over het leven en kunst van Yubi Kirindongo is in de prijzen gevallen. De film van regisseuse Corry van Heijningen kreeg de Innovation Award op het CaribbeanTales International Film Festival. Volgens de jury is de cinematografische stijl van de film baanbrekend. Maar ook het werk van de Curaçaose kunstenaar werd geroemd. Yubi Kirindongo staat bekend om zijn bumperkunst en installaties van afvalmateriaal. Dat sloot perfect aan op het thema van deze festivaleditie, namelijk eco survivors.