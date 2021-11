Inperking persoonlijke vrijheid burger positief neveneffect op criminaliteitscijfers

De inperking van de persoonlijke vrijheid van de burger had kennelijk als positief neveneffect een daling van de criminaliteitscijfers. Dat schrijft Hoofdofficier van justitie Heiko de Jong in het Jaarverslag 2020 van het Openbaar Ministerie. In 2019 werden 134 overvallen gepleegd. Vorig jaar daalde dat aantal tot 70. Het aantal autodiefstallen nam af van 181 in 2019 naar 118 in 2020. In 2020 werden drastische maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus.