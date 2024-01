Inschrijving Ride for the Roses van start

Vanaf vandaag kun je je weer inschrijven voor de Ride for the Roses. De Ride, Walk en Swim vinden dit jaar op zondag 28 januari plaats, over 3,5 week. Registreren doe je online op www.ridefortheroses.net. Je t-shirt ophalen doe je in de week voor het event, bij de hoofdsponsor ORCO Bank op de Schottegatweg. Deelname aan één onderdeel voor volwassenen is 25 gulden, voor kinderen 20 gulden. De Ride for the Roses wordt sinds 2005 gehouden op Curaçao om geld in te zamelen voor het Prinses Wilhelmina Fonds in de strijd tegen kanker. De laatste jaren doen tussen de 8.000 en 10.000 mensen mee. Je kunt in je eentje meedoen of inschrijven als groep.