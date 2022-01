Inschrijving voor CuraDoet gestart

De inschrijving voor CuraDoet is geopend. De vrijwilligersactie vindt dit jaar plaats op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart. Bedrijven en particulieren kunnen zich opgeven om klusjes op te knappen voor sociale organisaties. Vorig jaar hebben 4500 vrijwilligers in totaal 300 klusjes geklaard. Alle landen van het koninkrijk hebben hun eigen versie campagne. De koninklijke familie steekt elk jaar ook de handen uit de mouwen voor NLDoet. Aanmelden kan via curadoet.com.

