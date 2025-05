Inspecteur Keli: ‘Hernieuwe aanwezigheid’ van Covid-19

Volgens de inspecteur van de Volksgezondheid Sirving Keli is er momenteel op Curacao sprake van een ‘hernieuwde aanwezigheid’ van Covid-19. Het virus is gemuteerd en kent een andere samenstelling met minder ernstige symptomen dan de oorspronkelijke Covid-19 van vijf jaar geleden, maar is toch besmettelijker. Dat zegt Keli vandaag in de Extra. Hij legt uit dat een groot deel van onze bevolking inmiddels gevaccineerd is, en dus resistent is, waardoor men niet doorheeft dat men de nieuwe variant van Covid-19 heeft.

Volgens dr. Keli kan er op dit moment niet gesproken worden van een dengue-uitbraak, aangezien dengue een ziekte is die het hele jaar door voorkomt. Jaarlijks registreert Curaçao tussen de 10 en 30 gevallen van dengue.