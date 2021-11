Inspectie maakt einde aan studentenfeestje op Mambo

Een studentenfeest bij Cafe 40 bis op de Mambo Boulevard is gisteravond voortijdig door de inspectie beëindigd. Rond half 10 moest de muziek uit. Alle bezoekers werden keurig op hun QR code gecontroleerd, maar twee van de bardames konden geen QR code laten zien. En de zaak had geen evenementenvergunning waarbij harde muziek gedraaid mag worden, alleen een vergunning voor achtergrondmuziek. De zaak kwam er met een waarschuwing vanaf. Een deel van de bezoekers bleef daarna rustig een drankje doen . Luidkeels meezingen was er niet meer bij.