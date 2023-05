Inspectie stopt illegale gezondheidsbehandelingen

De Inspectie Volksgezondheid en de Belastingdienst hebben een controle gehouden in Tesoro Plaza. De medische behandelingen van enkele Colombiaanse gezondheidsbeoefenaars zijn stilgelegd. De groep verblijft tot 2 juni op Curaçao voor een ‘schoonheidsdemonstratie’. Iriscopie, een methode om vage en onbekende klachten zichtbaar te maken, en het maken van scans van de wervelkolom vallen daar niet onder. Vrijblijvende consultatie is wel toegestaan aangezien hun diploma’s wel in orde zijn. Ook is hen een verbod opgelegd voor therapeutische massages. Verder heeft de Inspectie twee producten uit de handel genomen, vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring. De organisatie krijgt deze artikelen terug als ze het land verlaten.