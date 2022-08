Inspectie Volksgezondheid belast met vleescontrole

De Inspectie Volksgezondheid wordt belast met de controle op vlees-en visproducten. De organisatie krijgt meer bevoegdheden. Ook worden de controles geïntensiveerd. Dat werd gisteren in een Statenvergadering bevestigd. Tot nu toe kon de inspectie pas optreden na controles van de Technisch Hygiënische Zorg. In de nieuwe structuur is de organisatie betrokken bij de controles en is het bevoegd om de verkoop stop te zetten. Ook kan de Inspectie sancties opleggen.