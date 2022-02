De Inspectie Volksgezondheid onderzoekt of het klopt dat minister Dorothy Pietersz-Janga haar boekje te buiten is gegaan. Volgens een gerucht op sociale media zou de minister van Gezondheid een ziekenhuispatiënt hebben gevraagd zijn mond te houden over een slechte ervaring met twee verplegers uit Nederland.

De minister zelf ontkent deze geruchten. De inspectie neemt het geval serieus en gaat op onderzoek uit.