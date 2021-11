Inspectie Volksgezondheid tevreden over acties CMC na aanwijzing

De Inspectie Volksgezondheid (IVG) is tevreden over de vervolgacties van het Curaçao Medical Center (CMC). Zo stelt inspecteur-generaal Sirving Keli in de Amigoe. In de eerste week na het hervatten van de electieve zorg voor SVB-patiënten stonden er 33 operaties gepland. Het ziekenhuis heeft berekend dat er deze maand zo’n driehonderd operaties kunnen plaatsvinden. Bij 240 gaat het om SVB-patiënten. Volgens de IVG is dat in lijn met de aanwijzing die het CMC eerder kreeg opgelegd. Een van de voorwaarden was dat de wachtlijst moet worden ingekort door de afgelaste ingrepen opnieuw in te plannen.

Het CMC luidde eind september de noodklok en stopte per één oktober met alle niet noodzakelijke medische behandelingen voor patiënten van de SVB. Het geld dat de SVB eerder beschikbaar stelde dekte niet alle kosten van het ziekenhuis. Na een aanwijzing van de IVG en een voorschot van 4.1 miljoen gulden van de overheid werd de electieve zorg weer hervat.