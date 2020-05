Inspecties kinderopvang starten deze week

Er is nog geen kinderopvang open. Gisteren hadden zich 24 centra zich aangemeld die hopen deze week weer open te gaan, maar deze moeten eerste gecontroleerd worden door de inspectie.

Vorige week maakte de regering bekend dat de opvang vandaag weer open mag voor kinderen tot vier jaar. De nieuwe protocollen waren echter nog niet verstuurd. Dit is nu in de meeste gevallen wel gebeurd en komende week worden inspecties uitgevoerd. Hierna wordt besloten of de opvang open mag.

De basisscholen mogen weer open op 18 mei. Op deze datum zouden leerlingen van examenklassen ook weer naar school moeten kunnen.