Inspirerende avond met nieuwe lichting Favela Streets

Wat begon als een sympathiek voetbalinitiatief in de sloppenwijken van Rio de Janeiro is uitgegroeid tot een wereldwijd ontwikkelingsprogramma. Zaterdag presenteerde de jongste lichting van Favela Street zich aan het publiek. Het project van ex-profvoetballer Rocky Hehakaija traint jongeren een jaar lang om sportactiviteiten te organiseren in hun eigen wijk. Ook leren ze door middel van storytelling het beste uit zichzelf te halen. Zes jongeren vertelden over hun dromen, obstakels en overwinningen op een inspirerende manier. In totaal volgen veertig jongeren het programma. Parallel loopt het leertraject Train-de-Trainer. De jongeren die vorig seizoen zijn ‘afgestudeerd’ worden nu opgeleid tot juniortrainer. Op deze manier wordt de kennis en knowhow van lesgeven doorgegeven aan deze nieuwe generatie rolmodellen.

De missie van Favela Street is om overal ter wereld nieuwe generaties rolmodellen te ontwikkelen door jongeren de kans te geven om verder te komen dan de straat en ze hiermee een betere toekomst te bieden. Het programma richt zich op jongeren die te maken hebben met sociale uitsluiting. De plekken waar ze opgroeien worden vaak aangeduid als ‘achterstandswijk’. Eigenlijk zegt de maatschappij bij voorbaat al tegen deze jongeren: ‘jij doet niet mee’. Dat heeft enorme impact op hun zelfbeeld en mindset. Met Favela Street ontdekken jongeren dat ze mogen dromen en kunnen bereiken wat ze willen. Zo groeien ze uit tot een nieuwe generatie rolmodellen die een positieve bijdrage leveren aan hun community.