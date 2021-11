Interesse uit India voor opereren raffinaderij

De uit India afkomstige Essar Group is naar verluid geïnteresseerd in het runnen van de raffinaderij. Dat zeggen bronnen in het Antilliaans Dagblad. Essar Group zou in het verleden al interesse hebben getoond maar werd niet als preferred bidder beschouwd zoals dat bij de Curaçaose CORC BV wel het geval was. De Essar Group is niet alleen actief in de oliesector, maar ook in de telecom en staalindustrie. Volgens de bronnen van het AD voldoet Essar Group aan alle vereisten voor het runnen van de raffinaderij.