International School Curaçao dicht wegens Covid-19

De Curaçaose International School (ISC) heeft besloten haar deuren te sluiten nadat een medewerker positief heeft getest op Covid 19. Ouders zijn via een brief op de hoogte gesteld van het geval en van de sluiting. Hoewel de medewerker altijd met mondkapje op liep, wil de directie geen risico’s nemen. Ouders kunnen vandaag lesmateriaal via ‘curb-side pick up’ ophalen. Woensdag beginnen de virtuele lessen. De high school van de International School was vorige week al gesloten nadat een besmetting was geregistreerd bij een leerling.

Woensdag beginnen de tentamens voor de high school-leerlingen en ook deze zullen virtueel worden gehouden. De International School hoopt na de vakantie in januari weer open te kunnen gaan.