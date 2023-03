Internationale dag van het water

Vandaag is het Wereld Waterdag. Op deze dag brengt de VN het belang van het hebben van schoon drinkwater onder de aandacht. Dit jaar staat Wereld Water Dag in het teken van versnelling van verandering. Waterproducent en distributeur Aqualectra houdt vanavond een symposium over de kwaliteit van ons drinkwater. Ook staat het overheidsbedrijf stil bij de ontwikkelingen rond b-water. Dat is water van mindere kwaliteit dat gebruikt wordt voor de spoeling van toiletten en tuinbewatering. De conferentie begint om half zeven ’s avonds bij de universiteit van Curaçao.