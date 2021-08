Interparlementair Koninkrijksoverleg op Bonaire van start

De eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg op Bonaire is rustig verlopen. In een gesprek met Èxtra vertelt Statenlid Giselle Mc William dat alle partijen op een lijn met elkaar lagen op verschillende thema’s, waaronder mensenrechten. Volgens McWilliam brengt Nederland daarbij standaard migranten naar voren, terwijl er onder de bevolking massaal andere rechten worden geschonden, met name vrouwenrechten. Hulp en ondersteuning daarbij is ook welkom, aldus het Statenlid. De verschillende parlementen zullen nog tot aanstaande woensdag doorvergaderen. Het thema COHO staat nog op de agenda.