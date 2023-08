Inval bij Melkar Prepaid Card

Het RST en de politie hebben gisteren een inval gedaan bij Melkar Prepaid Card aan de Jan Noorduynweg. Ook is het huis van de eigenaar doorzocht in het kader van een witwasonderzoek. De autoriteiten hebben ook spullen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek. Zoals de naam al doet vermoeden verkoopt het bedrijf prepaid creditcards en stimuleert het elektronische betalingen. De onderneming staat op naam van de 48-jarige Nazir Abaidallh.