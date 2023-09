Inval met aanhoudingen

Drie personen zijn deze week aangehouden na een inval bij Orchillaweg en Welatinaweg in Buena Vista. De twee Curaçaoënaars en een 40-jarige Venezolaanse worden in verband gebracht met drugs, diefstal en overtreding van de wapenwet. Bij de huiszoeking zijn een mobiele telefoon en munitie in beslag genomen. De twee mannen van 30 jaar zitten in voorarrest. De Venezolaanse vrouw is overgedragen aan de immigratie om terug gestuurd te worden naar Venezuela.