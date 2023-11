De politie heeft vanmorgen vroeg een inval gehouden in Sint Michiel. Daarbij is een persoon aangehouden. Dat melden diverse media. De huiszoeking was in verband met een onderzoek naar drugssmokkel. De verdachte werd meegenomen voor verhoor. Tijdens deze actie werd de politieafdeling georganiseerde criminaliteit bijgestaan door de marechaussee. De politie moet nog met een officieel bericht naar buiten treden. Beeld: Extra