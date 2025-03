Invoering nieuwe munteenheid in volle gang

De invoering van de Caribische gulden als nieuwe munteenheid voor Curaçao en Sint Maarten is in volle gang. De Amigoe heeft een rondje langs de banken en financiële instellingen gemaakt en laat weten dat banken in beide landen, waaronder MCB en Vidanova Bank, hun plannen en tijdschema’s bekend hebben gemaakt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanaf aanstaande maandag is de Caribische gulden officieel een wettig betaalmiddel in beide landen.

Het systeem zal in de nacht van 31 maart op 1 april worden omgezet van de Nederlands-Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden. Daarmee gaat het systeem van ANG naar XCG. De overgang naar de nieuwe valuta kan voor onderbrekingen in het betalingsverkeer zorgen, zo laten de banken weten.