Curaçaose ingezetenen kunnen na 30 maart voor een periode van in ieder geval twee weken niet meer terug naar huis. Na de sluiting van de grenzen op 14 maart mochten mensen die op Curaçao wonen en een retourticket konden overhandigen nog naar huis. Met de nieuwe regels mogen alleen nog mensen die moeten werken in een vitaal beroep en personen die acute medische zorg leveren nog het land in.