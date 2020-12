Inwoners Lagun vernietigen resortmuur

Inwoners van Lagun hebben gisteren besloten een resortmuur naar beneden te halen. De muur zou illegaal op de plek zijn gebouwd. De bouw van het resort is een langslepende kwestie die al meer dan tien jaar speelt. Sinds 2009 zijn er al verschillende rechtszaken geweest tussen de overheid en het resort, waarbij de overheid deels in het gelijk werd gesteld. Nu is er weer een muur gebouwd, ditmaal op het terrein van een weekendhuis dat zou toebehoren aan de Fundashon Bario di Lagun. Inwoners hebben daarom besloten om zelf de muur neer te halen.

Foto: Extra