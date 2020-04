Op zaterdag 2 mei vindt een speciale inzamelingsactie plaats onder de titel ‘Mi Ta Duna’. Deze zal worden uitgezonden via verschillende media, lokale televisiekanalen, radiostations en Facebook. Het is een oproep tot nationale solidariteit in een tijd van crisis en heeft als doel om fondsen bijeen brengen voor de ‘Voedselbank Curaçao’.