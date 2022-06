Irelnety Copra nieuwe partijvoorzitter MAN

De politieke partij MAN heeft een nieuwe voorzitter. Zaterdag koos de partij tijdens een congres Irelnety Copra tot voorzitter. Zij volgt Yves Schoop op. Vicevoorzitter is Eugene Cleopa. Een andere bekende naam binnen het bestuur is voormalig parlementariër Yael Plet. Hij is de kersverse secretaris. Het nieuwe bestuur telt tien gekozen leden. Partijleider Steven Martina is het elfde lid. Om de twee jaar kiest de MAN een nieuw bestuur. Dit is conform de statuten.