Isla-bonden steunen Venezolaanse miljonair

De groep van de rijke Venezolaan Luis Giusti moet de olieraffinaderij overnemen. Dat vinden de zes lokale vakbonden die werknemers in de petroleumindustrie vertegenwoordigen. In een brief aan de ministerraad stellen de bonden een ultimatum. Uiterlijk 1 juli moet de onderhandelingspartner bekend zijn. Socap Corp van Giusti staat bovenaan het lijstje van de drie kandidaten die interesse hebben in het beheer van de olieraffinaderij. Giusti was voordat Hugo Chavez aan de macht kwam directeur van de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA. De Raad van Commissarissen van overheidsbedrijf RdK, de eigenaar van de olieraffinaderij, wil met Grupo Internashonal Korsou in zee gaan. De Braziliaan Roberto Viana staat aan het hoofd van deze groep.