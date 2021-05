Izzy Gerstenbluth geeft voorlichting aan horecapersoneel

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth heeft gisteren het horecapersoneel van Jan Thiel voorgelicht over de Covid-19 vaccinatie. Dat zei Baldewijn Grul van restaurant Zest op Paradise FM. In zijn presentatie vertelde de Gerstenbluth over het vaccinatietraject en was er ruimte om vragen te stellen. Een groot deel van de aanwezigen heeft zich na de presentatie meteen opgegeven om zich te laten vaccineren.

Grul is erg blij met het resultaat van de voorlichting. Hij zegt dat het belangrijk is dat horecapersoneel goed wordt geïnformeerd. In de horeca komen medewerkers namelijk veel in aanraking met mensen van buitenaf. De presentatie was een initiatief van Hans Slier van Papagayo Beach Club.